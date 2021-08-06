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صناديق الذهب تستقطب اكبر استثمارات خلال اسبوع

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صناديق الذهب تستقطب اكبر استثمارات خلال اسبوع صناديق الذهب تستقطب اكبر استثمارات خلال اسبوع

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قال بنك أوف أمريكا استنادا إلى بيانات من إي.بي.إف.آر اليوم الجمعة، إن المستثمرين سارعوا إلى الملاذات الآمنة في الأسبوع الفائت، ليقوموا بضخ المال في النقد والذهب والسندات، بينما تخارجوا من أسهم الأسواق الناشئة.

وتلقى النقد تدفقات 24.7 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء بحسب رويترز، بينما تلقت السندات 12.1 مليار دولار، مسجلة دخول تدفقات للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي، بينما استقطبت صناديق الذهب أكبر تدفقات في ثمانية أسابيع عند 0.7 مليار دولار.

وبينما جذبت صناديق الأسهم ككل تدفقات 4.8 مليار دولار، فإن هذا حجب نزوحا متواضعا لتدفقات بقيمة 0.1 مليار دولار من الأسهم الأمريكية و0.3 مليار دولار من صناديق الأسهم اليابانية، وهو أول نزوح في سبعة أسابيع. لكن الأسهم الأوروبية تلقت 0.7 مليار دولار وهي أكبر تدفقات تشهدها في سبعة أسابيع.

وذكر بنك أوف أمريكا، أن صناديق أسهم الأسواق الناشئة فقدت 1.6 مليار دولار في أكبر نزوح للتدفقات في ستة أسابيع.

المصرى اليوم

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