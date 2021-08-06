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رئيس البورصة : تحفيز محافظ الشركات التابعة للبنوك على القيد والطرح

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رئيس البورصة : تحفيز محافظ الشركات التابعة للبنوك على القيد والطرح رئيس البورصة : تحفيز محافظ الشركات التابعة للبنوك على القيد والطرح

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عقد الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اجتماعات مع أعضاء لجان العمل التنفيذية المشتركة الثلاثة بين البورصة وبنوك الأهلي ومصر والقاهرة، تفعيلاً لمذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع البنوك الثلاثة لتعزيز التعاون والتنسيق وتحفيز محافظ الشركات التابعة للبنوك على القيد والطرح في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك استكمالاً لجهود إدارة البورصة الرامية لرفع كفاءة وتنافسية السوق.

كانت إدارة البورصة قد شكلت 3 لجان عمل تنفيذية مشتركة مع البنوك الثلاثة، حيث تضم اللجان المشتركة في عضويتها 8 أعضاء 5 من جانب البورصة المصرية و3 من جانب البنك في كل لجنة.

تختص لجان العمل المشتركة بالتنسيق بين الطرفين لجذب شريحة من الشركات التابعة للبنوك الثلاثة للقيد والطرح في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات تضم كافة الشركات التابعة والمؤهلة للقيد لتعريفهم بخطوات وإجراءات ومتطلبات القيد وتحفيزهم على القيد والطرح، مع تقديم الدعم والعون الفني المطلوب للشركات الواعدة والمؤهلة للتوافق مع متطلبات القيد.

تأتي هذه الخطوة بعد أن وقع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة بروتوكول تعاون مع بنوك الاهلي ومصر والقاهرةعلى هامش افتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي و5 وزراء جلسة تداول البورصة المصرية وتدشينهم لخطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرةوالمتوسطة التي تستهدف إدارة البورصة المصرية تفعيلها لتمكين الشركات من تطوير قدراتها والتوسع والانطلاق وكذا تعزيز السيولة والتداول.

المصرى اليوم

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