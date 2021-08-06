خبراء : التحول الرقمي اصبح ضرورة في ظل كورونا

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اكد الخبراء علي ضرورة زيادة الوعي بالجيل الجديد من برمجيات وحلول الحوسبة السحابية والاعتماد علي التقنيات المبتكرة التي تساعد المؤسسات على عمليه التحول الرقمي وتوظيف حلول العمل عن بعد في ظل جائحه كورونا لضمان استمراريه وجودة الاعمال. كما اكدوا ان التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحه تعمل عليها كل اجهزه الدولة .

وقال الخبراء خلال ندوة نظمتها سايتك كوربوريشن مع شريكها الاستراتيجي اوتوديسك علي ضرورة توعيه السوق بأهمية الاعتماد علي حلول و تطبيقات دفع عمليه التحول الرقمي في كل القطاعات الاقتصادية و الخدمية

و أكد يحي زكريا المدير التنفيذي لسايتك كوربوريشن علي دعم استراتيجيه الدولة في دفع التحول الرقمي في العديد من القطاعات باعتباره اساس التنمية الاقتصادية مشيرا الي ضرورة مد الشركات بأحدث الحلول و البرمجيات التي تساعدها علي قطع شوط كبير في هذا المجال

واشار الي العمل علي مضاعفه عدد الموظفين في إطار استراتيجيه كبيره للتوسع داخل السوق المصري فى كافة المحافظات و في كل التخصصات لتلبيه جميع احتياجات العملاء و مساعده الشركات على تحقيق التحول الرقمي ، كما اشار الي تنظيم محاضرات داخل الوزرات والهيئات الحكومية في جميع المجالات لزيادة الوعي بأهمية التحول الرقمي والاخذ بالحلول الخاصة بذلك .

واشار الي إطلاق استراتيجيه لزيادة وعى المؤسسات والشركات بأهمية حلول و تطبيقات التكنولوجيا في العديد من المجالات و تحديد الحلول المناسبة لكل عميل طبقا لاحتياجاته و توفر التدريب الكامل للكوادر البشرية لضمان كفاءه التطبيق مع الاخذ بكل التحديثات الجديدة للبرمجيات و الحلول المختلفة .

واكد علي عمل ورش عمل داخل العديد من الجهات الحكومية لتوسيع قاعده المستخدمين داخل السوق من الاعتماد على البرامج والتطبيقات الحديثة خاصه في المشاريع القومية العملاقة مثل العاصمة الإدارية والعلمين وغيرها والتي لن يكون فيها مكان الا للاحترافية والأداء المنضبط وهو ما نحرص على تطبيقه في جميع مشروعاتنا .

كما مثلت تجربه كوفيد 19 فرصه لمخاطبه العديد من الشركات للتوعية بأهمية اليات العمل عن بعد وكيفية تيسير الأعمال بنفس الكفاءة مما رسخ لثقافه جديده لتوفير الوقت والجهد دون التأثير على مسار العمل

من جانبه قال حازم نبيل المديرالاقليمي لاوتوديسك مصر و ليبيا ان الفترة القادمة ستشهد تطبيق إستراتيجيه موسعه ترتكز على حلول تكنولوجية خاصه في قطاعي البنيه التحتية و التشييد و البناء كمشاريع العاصمة الإدارية و العلمين و مشروع مترو الانفاق بكل مراحله و المتحف الكبير و مشروعات محطات التحلية و غيرها من المشاريع الهامه فى اطار شراكه استراتيجيه مع الهيئة الهندسية.