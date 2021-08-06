ارباح الشركات تدفع مؤشر « نيكي» للارتفاع نهاية تعاملات اليوم

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أغلق المؤشر« نيكي» مرتفعا اليوم الجمعة مسجلا أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين بفضل أرباح إيجابية للشركات، بيد أن أداء السوق الأوسع نطاقا كان متباينا إذ يعدل متعاملون مراكزهم قبيل بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم وعطلة نهاية أسبوع طويلة في اليابان.

وصعد نيكي 0.33 % ليغلق عند 27820.04 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.02 % إلى 1929.34 نقطة. وحقق نيكي مكسبا أسبوعيا 1.97 % ، وهو الأعلى منذ قفزة 2.94 % سجلها في الفترة المنتهية في 28 مايو. واستمرت اتجاهات نتائج الأعمال الإيجابية، التي رفعت نيكي هذا الأسبوع، اليوم. وارتفع سهم فوجيكورا 16.3% بينما صعد سهم نيكون 8.44 % وارتفع سهم كونامي هولدينجز لتطوير ألعاب الفيديو 7.41 % . وتقدم سهم شيونوجي أند كو 5.5 % في ظل تقارير ذكرت أن الشركة ستطلب موافقة على علاج جديد لكوفيد-19 بحلول نهاية العام. وكانت هناك بعض النتائج المخيبة للتوقعات أيضا، إذ نزل سهم كوب ستيل 10.61 % .

وهبط سهم نينتيندو، الغير مدرج على المؤشر نيكي، 7.22% بعد أن أعلنت الشركة عن نتائجها المالية. وعلى الرغم من المكسب القوي لنيكي هذا الأسبوع، فإنه يظل عالقا دون مستوى 28 ألف نقطة منذ منتصف يوليو ، عندما بدأت الموجة الخامسة من الإصابات بكوفيد-19.