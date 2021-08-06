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وزيرة التجارة : تعزيز التعاون مع سلطنة عمان في مجالي الصناعة و التجارة

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وزيرة التجارة : تعزيز التعاون مع سلطنة عمان في مجالي الصناعة و التجارة وزيرة التجارة : تعزيز التعاون مع سلطنة عمان في مجالي الصناعة و التجارة

التقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وفي مقدمتها التعاون الصناعي والتجاري.

ودعت الوزيرة الي تحقيق الاستفادة من العلاقات التاريخية الراسخة بين وعمان بما يسهم فى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، مشيرة الى تقديم كافة أوجه الدعم للشركات العمانية العاملة بالسوق المصري وتذليل العقبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت جامع أن الاجتماع تناول امكانية عقد مباحثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس لوزيري التجارة في البلدين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين وتوطيد اواصر الصلة بين مجتمع الأعمال المصري والعماني، مشيرةً في هذا الاطار الى اهمية تفعيل دور مجلس الاعمال المشترك للمساهمة في زيادة حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

واضافت أن أساس الشراكة التجارية والاقتصادية بين مصر وعمان ترتكز الي الدور المحوري الذي يقوم به رجال الأعمال والصناعة من البلدين في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على اقتصادي البلدين وتحقق آمال الشعبين المصري والعماني.

ومن جانبه أكد عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة علي تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول العربية وعلى رأسها مصر وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية والمشروعات التنموية والأمن الغذائي.

وأضاف الرحبي ان مصر حاليا تشهد نهضة كبيرة في مختلف المجالات تتضمن المبادرات ومشروعات العملاقة والطرق والكباري والمدن الجديدة من أهمها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا الي ان المصرية نجحت في احتواء ازمة انتشار وعدم الاغلاق الكامل مثل باقي دول العالم الأمر الذي ساهم في الحفاظ على استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة المؤقتة وتحقيق مؤشرات نمو إيجابية خاصة في التصدير للاسواق الخارجية.

المصرى اليوم

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