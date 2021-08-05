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كشف شريف عبدالمنعم، سكرتير عام شعبة الأدوات المنزلية، بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الألومنيوم شهدت خلال الآونة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار، بسبب حدوث فجوة سعرية بين سعر الخام المُباع من شركة مصر الألومنيوم بنسبة زيادة تصل إلى 35% بينها وبين المستورد من تركيا والمعاد تصنيعه من السبائك «المغشوش»، مشيرًا إلى أن علاوات تشغيل الطن تتفاوت من دولة لأخرى حسب أسعار الطاقة والعمالة فيها.

وأضاف «عبدالمنعم»، في بيان صحفى، أن مصر للألومنيوم تبيع الطن بنحو 72 ألف جنيه من خلال الموزعين، شامل تكلفة الضريبة ونولون الشحن، فيما يقل سعر التركى المستورد نحو 8 آلاف جنيه، والذى يبلغ سعره 64 ألف جنيه شامل تكلفة الشحن، ونحو 50 ألف جنيه للطن المعاد تصنيعه، وهو ما يؤدى إلى حدوث فجوة سعرية كبيرة تقدر بنحو 10 آلاف جنيه في الطن الواحد.

ولفت «سكرتير الشعبة» إلى أن الفجوة الموجودة حاليًا سببها أن شركة مصر للألومنيوم تضيف 1200 دولار على الطن علاوة إضافية وهى مصاريف تشغيل، مقارنة بالدول الأخرى كالسعودية وتركيا والتى تضيف نحو 800 دولار فقط، أي بواقع فارق يصل إلى 400 دولار بينها وبين الدول الخارجية، ومع ذلك تعلن الشركة دائما أنها تخسر ولا تستطيع تحقيق أرباح.

وأشار «عبدالمنعم» إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الألومنيوم تعانى من عدم القدرة على منافسة الشركات الكبيرة التي تستورد الخامات من تركيا بأسعار تقل 8 آلاف جنيه في الطن الواحد، موضحًا أن الشركات الكبيرة لديها قدرة على استيراد خامات الألومنيوم، حيث إن مقاساته التي تدخل في الصناعة كثيرة وتحتاج رأس مال ضخما لكى تغطى المقاسات جميعًا.

وأكد «سكرتير الشعبة» أن الشركات تحتاج لشراء نحو 7 حاويات من مختلف مقاسات خام اللألومنيوم باستثمارات تقدر بما بين 10- 15 مليون جنيه لدورة تصنيع ثلاث مرات سنويا، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام كبيرة على الشركات المتوسطة والصغيرة، والتى تمثل 90% من الشركات العاملة في القطاع، والتى تتخطى 800 مصنع مسجل رسميا، لافتا إلى وجود المئات من المصانع الأخرى غير المسجلة.

وفيما يتعلق بالمبيعات، أكد «عبدالمنعم» أن نسبة 60% من السوق المحلية تعمل على الألومنيوم الخام كجزء من المستورد من تركيا وآخر من شركة مصر للألومنيوم، فيما يتم تستحوذ النسبة المتبقية والبالغة 40% إلى قطاع السبائك وهو الألومنيوم المعاد تصنيعه.