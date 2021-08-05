3 غرف تجارية تؤكد دعمها لقرار تحريك سعر الخبز المدعم (تفاصيل)

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أعلنت 3 غرف تجارية في المحافظات، دعمها لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم، مؤكدين على أن تغيير منظومة الدعم طالما كانت مطلبا رئيسيا لدى الغرف خلال سنوات مضت، موضحين أن تحريك سعر الرغيف المدعم من شأنه أن يقلل الهدر ويضبط منظومة إنتاج الخبز.

وكانت غرفة الغربية برئاسة الدكتور صلاح الكموني أولي المحافظات دعما لقرار رئيس الجمهورية بضرورة تحريك سعر الرغيف المدعم وتقليص حجم الدعم الموجه لمنظومة دعم الخبز، مؤكدا على دعم تجار محافظة الغربية لقرارات الرئيس الجريئة والتي تستهدف ضبط وتحسين المنظومة الاقتصادية .

وأضاف «الكموني»، أن غرفة الغربية طالبت منذ أعوام بتغيير منظومة دعم رغيف الخبز لما تشكله من إهدار لأموال الدولة، مشيرا إلى أن التحول إلى نظام الدعم النقدي بدلا من نظام الدعم العيني أفضل الحلول للقضاء على السوق السوداء وتضمن وصول الدعم لمستحقيه.

دكتور صلاح الكموني رئيس غرفة الغربية

وأوضح أن حجم الهادر من الخبز المدعم واستغلاله في إطعام الماشية والطيور ظاهرة منتشرة خاصة بالمناطق الريفية ومن الصعب التحكم في تلك الظاهرة والسيطرة عليها مع بقاء دعم الدولة لحوالي 92 % من تكلفة إنتاج رغيف الخبز حيث من الصعب أن تطلب من المستهلك التمتع بالوعي الكافي وادراك قيمة ما يقوم باهداره عند حصوله عليه بثمن زهيد لا يتماشي مع التكلفة الحقيقية للانتاج .

ومن جانبه قال خالد رضا رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، أن هناك تحسنا ملموسا للأوضاع الاقتصادية للمجتمع المصري بما سيجعل تقليص الدعم مرحليا أمرا مقبولا، مشيرا إلى ترحيب المجتمع التجاري لتحريك سعر الرغيف المدعم ليصل إلى 20 قرشا للرغيف كسعر مرحلي يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية للأسرة المصرية وبما يسمح للدولة من توجيه قيمة هذا الدعم لمشروعات اقتصادية تخلق فرص عمل جديدة للشباب وتحسن من الظروف المعيشية للكثير من الأسر الأولي بالرعاية بدلا من اهدارها على منظومة المستفيد الحقيقي منها من غير المستحقين .

وأضاف «رضا»، أن اعتماد الفرد على الدولة في دعم غذائه يخلق مناخا من التكاسل بين فئة الشباب وذلك بالرغم من وجود احتياج لمختلف انواع العمالة، مطالبا الشباب بالسعي وراء العمل والنجاح بدلا من التكاسل وانتظار الدعم .

مجدي جاب الله رئيس غرفة الفيوم

بينما أكد مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، أن المجتمع التجاري استقبل فكرة تقليص حجم الدعم لمنظومة الخبز بارتياح مشيرا إلى أن تلك الخطوة كان لا بد من اتخاذها منذ فترة طويلة مشيرا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تدعم منظومة انتاج الخبز بهذا الحجم الأمر الذي أفقد المنتج قيمته الحقيقية وخلق سلوك غير منضبط في التعامل مع رغيف الخبز واهداره، وعلي المجتمع العمل على تغيير ثقافة الاهلاك واتباع سلوك اكثر تنظيما وترشيدا .

خالد رضا رئيس غرفة البحر الأحمر

وأكد أن هناك الكثير من الفئات التي ستعارض هذا القرار بالرغم من تأكدهم من صحته اما لاسباب سياسية لتحريض الرأي العام وخلق مناخ سلبي يهدم الدولة أو لاستفادتهم من عدم انضباط منظومة الدعم واستغلالهم السلع المدعمة من الدولة لتحقيق ارباح طائلة إلا أن الشرفاء من تجار مصر سيدعمون كافة اجراءات الدولة لتنفيذ خطط الاصلاح الاقتصادي .