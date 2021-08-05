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وفد كيني يبحث مع غرفة القاهرة التجارية التعاون المشترك في صناعة الشاي

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وفد كيني يبحث مع غرفة القاهرة التجارية التعاون المشترك في صناعة الشاي وفد كيني يبحث مع غرفة القاهرة التجارية التعاون المشترك في صناعة الشاي

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استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وفدًا كينيًا من غرفة كينيا للتجارة والصناعة متخصصًا في صناعة الشاي، وأعضاء من سفارة كينيا بالقاهرة لبحث سبل تعاون جديد في الفترة القادمة .

وجاء هذا الوفد كأول زيارة بعد توقيع بروتوكول التعاون بين غرفتي القاهرة والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة الكينية خلال زيارة البعثة الكينية لمصر في يوليو الماضي، وضمن الفعاليات المشتركة لتفعيل بنود البروتوكول .

واستقبل الوفد الكيني عددًا من منتسبي غرفة القاهرة المتخصصين في مجال السلع الغذائية، على رأسهم أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية السابق الذي أشار إلى العلاقات الطيبة بين وكينيا، خاصة في مجال الشاي، حيث يأخذ مساحة كبيرة من الاستهلاك بالسوق المصري .

وقال «يحيى» إن هناك علاقات وطيدة بين غرفة القاهرة والجانب الكيني لزيادة التبادل التجاري في القطاعات المختلفة، والسعي للاستفادة من اتفاقية الكوميسا كميزة لدعم العلاقات الثنائية في الأنشطة المختلفة، وهو ما يتم العمل عليه في الفترة الأخيرة بشكل يزيد من العلاقات الثنائية، وجاء توقيع البرتوكول بين غرفتي القاهرة والتجارة والصناعة الكينية ليزيد من رغبة الطرفين في دعم العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري المشترك.

من جانبه قال ويلسون ايرونجو نياكيرا رئيس الوفد إن الهدف من الزيارة رفع معدلات التبادل التجاري ودعم التعاون المشترك بين مصر وكينيا، وبحث سبل لتعاون جديد في قطاع الشاي، مشيرًا إلى اهتمام الكينية بزيادة حجم التبادل التجاري المصري الكيني وخاصة تجارة الشاي التي توليها اهتمامًا خاصًا، والذي تطور إنتاجه كثيرًا في الفترة الأخيرة .

وعقد الجانبان المصري والكيني لقاءات ثنائية لمناقشة سبل التعاون في الفترة القادمة، مستفيدين من البروتوكول الموقع بين الغرفتين والذي سيكون حافزًا لزيادة التبادل التجاري المشترك.

وكانت غرفة القاهرة التجارية المصرية، والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة الكينية قد وقعا مؤخرًا بروتوكول تعاون مشترك يستهدف زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية والتنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين؛ لدعم التبادل التجاري والاستثماري المشترك، وزيادة التواصل، وإيجاد سبل الاتصال بين المصدرين والمستوردين المصريين ونظرائهم في كينيا، وتنشيط حركة التجارة البينية.

وجاء ذلك خلال زيارة البعثة التي ترأسها «ريتشارد ناجاتيا» رئيس الغرفة الكينية لغرفة القاهرة في حضور «ديفيد لوسيان» مساعد وزير التجارة والصناعة الكيني و«جون اوتينيو» السفير الكيني بالقاهرة، وعدد من رجال الأعمال المصريين والكينيين، وذلك خلال يوليو الماضي.

المصرى اليوم

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