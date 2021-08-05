10% زيادة في قيمة عجز الميزان التجاري لشهر مايو 2021

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة قيـمة العجـز في الميـزان التجــارى إلى 3.34 مليــار دولار خـــلال شهر مايو 2021 مقابل 3.04 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إرتفاع قدرها 10.0 ٪.

وأشار جهاز الاحصاء إلى زيادة قيمـة الصــادرات بنسبـة 80.3 ٪ حيـث بلغـت 3.11 مليــار دولار خـلال شهــر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكة طازجة بنسبة 70.9 ٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (اسمده بنسبه 48.1 ٪، منتجات ألبان بنسبة 29.2 %، أثاث بنسبة 19.8 ٪، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4 ٪ ).

كما أشار الجهاز إلى زيادة قيمـة الـواردات بنسبة 35.4 ٪ حـيث بلغـت 6.45 مليار دولار خـلال شهر مايو 2021 مقابل 4.76 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 58.6 ٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبه 57.9%، خشب ومصنوعاته بنسبة 65.9 ٪، فول صويا بنسبه 21.2%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها: (خلاصات للدباغة والصباغة بنسبــة 20.4 ٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8 ٪، لحوم بنسبة 48.6 ٪، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7 ٪).