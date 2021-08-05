وزير البترول: تنفيذ 5 مشروعات كبرى للتكرير والبتروكيماويات باستثمارات 14 مليار دولار

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ينفذ حالياً برنامج عمل متكامل لتطوير وتحديث منظومة التكرير والبتروكيماويات في مصر من خلال رفع كفاءة التشغيل بالمصافى القائمة بالفعل واضافة وحدات إنتاجية جديدة بالإضافة إلى انشاء مشروعات بتروكيماوية جديدة بهدف استدامة توفير المنتجات البترولية والبتروكيماوية للسوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية فضلاً عن تقليل فاتورة الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر البترولية.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية لاجتماع اللجنة العليا للمشروعات البترولية لاستعراض موقف تقدم الأعمال لمشروعات التكرير والبتروكيماويات الجارى تنفيذها حالياً والتي تشمل مشروع توسعات مصفاة ميدور بالإسكندرية ومشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ومشروع مجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط ومشروع انشاء وحدة انتاج الأسفلت الجديدة بالسويس ومشروع مجمع التفحيم بالسويس.

وأضاف الملا أن قطاع البترول نجح في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى خلال السنوات الأخيرة وتحطيم الأرقام القياسية في التوقيتات ودقة التنفيذ واكتسب الخبرات والامكانيات المتميزة ما يؤهله لتنفيذ مشروعات جديدة بكفاءة وسرعة وبمواصفات عالمية، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وصقل مهاراتهم.

وشدد الملا خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في تطبيق كافة معايير السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعى والحفاظ على البيئة في تنفيذ وتشغيل المشروعات وعلى أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات والإسراع بوضعها على الإنتاج والعمل على تذليل أي عقبات قد تؤثر على مراحل التنفيذ.

وخلال الاجتماع استعرض رئيس شركة ميدور موقف تقدم الأعمال بمشروع توسعات مصفاة ميدور والذى يهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية بمقدار 60 ألف برميل يومياً باستثمارات حوالى 2.4 مليار دولار، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

ومن جانبه استعرض رئيس شركة البحر الأحمر للبتروكيماويات موقف تقدم الأعمال التجهيزية بالمشروع والجداول الزمنية المستهدفة للانتهاء من تنفيذ الوحدات الإنتاجية، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى حوالي 5ر7 مليار دولار لإنتاج منتجات بتروكيماوية عالية الجودة لسد الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض.

كما استعرض رئيس شركة أنوبك موقف تنفيذ المشروع والذى يهدف إلى تحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 2.% مليون طن سنوياً إلى منتجات بترولية عالية الجودة خاصة السولار، باستثمارات حوالى 2.9 مليار دولار.

وشهد الاجتماع استعراض موقف تقدم الأعمال الانشائية في مشروع وحدة انتاج الأسفلت الجديدة بالسويس بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن أسفلت يومياً واستثمارات حوالى 64 مليون دولار، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مجمع التفحيم بالسويس والذى يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من المازوت وتحويله إلى منتجات مرتفعة القيمة وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وخاصة السولار بمواصفات Euro 5 والبوتاجاز بما يسهم في الحد من الاستيراد وتبلغ استثماراته حوالى 1.4 مليار دولار.