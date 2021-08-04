"الصليب الأحمر" اللبناني: سقوط 84 جريحًا في مظاهرات بيروت

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اندلعت خلال الذكرى الأولى لانفجار المرفأ

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الأربعاء، سقوط 84 جريحًا خلال مظاهرات بيروت، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، قال الصليب الأحمر في إحصاء نهائي للمصابين، إن 10 جرحى نقلوا من وسط العاصمة اللبنانية، فيما جرى نقل ثلاثة مصابين من منطقة الجميزة، مضيفًا أنه تم إسعاف 71 مصابًا في المكان.

وشهدت بيروت مساء الأربعاء تظاهرة حاشدة في الذكرى الأولى لانفجار المرفأ الذي خلف أكثر من 200 قتيل و6500 جريح.

واللافت في هذه المظاهرة، التي تطالب بمعرفة الحقيقة حول أسباب هذا الانفجار وبمحاسبة المسؤولين عنه، غياب الاعلام الحزبية بين المتظاهرين.

وتم احترام دقيقة صمت خلال التظاهرة، في ذكرى التوقيت الذي وقع فيه التفجير الكارثي.

