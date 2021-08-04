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الهلال يتدرب على فترتين .. ويلتقي الفيصلي بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام

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الثلاثي يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي

الهلال يتدرب على فترتين .. ويلتقي الفيصلي بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الأربعاء، تدريباته الاعتيادية على فترتين صباحية ومسائية في مقر النادي: وذلك تأهبًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/2022 م.

تخلل المران الصباحي: مران لياقي في الصالة المغلقة، وتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، فيما اشتمل التدريب المسائي على تدريبات لياقية، وجمل تكتيكية، ومناورة على جزء من الملعب.


فيما واصل الثلاثي "سعد الناصر، محمد القحطاني وحمد العبدان" برامجهم العلاجية والتأهيلية.

وتقرر أن تكون ودية الفريق أمام نظيره "الفيصلي" مغلقة أمام وسائل الإعلام والجماهير، والمقررة في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل؛ وذلك على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

الهلال يتدرب على فترتين .. ويلتقي الفيصلي بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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