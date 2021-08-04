زوما يعطل سعي تشيلسي وراء كوندي

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أوضحت صحيفة ذا جارديان تعطل سعي نادي تشيلسي لضم جولز كوندي لاعب إشبيلية بعد أن أحبطت محاولاتهم لإفساح المجال لمدافع جديد في فريقهم بسبب رفض كورت زوما الانضمام إلى وست هام.

يبحث مدرب البلوز، توماس توخيل، عن تعزيزات دفاعية وقد حدد كوندي هدفًا رئيسيًا. لكن تشيلسي لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع إشبيلية بشأن سعر قلب دفاع الفرنسي، مع عدم التيقن بشأن مستقبل زوما مما تسبب في تباطؤ المفاوضات.

لدى كوندي شرط جزائي بقيمة 80 مليون يورو، وهو ما لا يرغب تشيلسي في تفعيله. عرض البلوز في البداية دفع 35 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 21 عامًا بجانب انتقال زوما للنادي الأندلسي، فقط ليجدوا أن إشبيلية يريد المزيد من المال.

لا يتفق إشبيلية مع تقييم تشيلسي البالغ 45 مليون يورو لزوما، وقد تمسكوا في الحصول على ما لا يقل عن 60 مليون يورو لكوندي، الذي يعد أحد أفضل لاعبي الدفاع في إسبانيا.

يضم فريق تشيلسي أربعة لاعبين في مركز قلب دفاع، مع اجادة سيزار أزبيليكويتا وريس جيمس اللعب أيضًا في الجانب الأيمن من ثلاثي الدفاع، لذلك سيحتاج النادي لبيع لاعب على الأقل لتسهيل انتقال كوندي.

زوما متاح للبيع بعد أن تراجع في ترتيب المدافعين تحت قيادة توخيل وكان هناك شعور بأن قلب الدفاع سيفضل الانتقال إلى وست هام بدلاً من إشبيلية بعد أن عبر النادي اللندني عن اهتمامه الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أن المدافع الفرنسي مستقر في لندن، إلا أنه ترك وست هام محبطًا بعد أن أشار إلى أنه لا يريد الانضمام إليهم. حتى مع اجراء وست هام لمحادثات مع تشيلسي بشأن قيمة الصفقة لكن من المرجح أن يحولوا تركيزهم إلى أهداف أخرى.