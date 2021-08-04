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ترتيب الدوري المصري |تمكن النادي الأهلي من تحقيق فوز مثير على منافسه وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة 22 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

فرض المارد الأحمر سيطرته على مجريات اللعب في معظم أوقات المباراة وتقدم بهدفين دون رد عن طريق محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف فيما جاء هدف تقليص الفارق لوادي دجلة بأقدام أحمد شريف.

ونجح الأهلي في الوصول إلى النقطة رقم 61 ليتقاسم الصدارة مع منافسه التقليدي نادي الزمالك فيما تعقد موقف وادي دجلة في المركز قبل الأخير من جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

وأصبح ترتيب الدوري المصري كالتالي:

الأهلي 61 الزمالك 61 المصري 43 بيراميدز 42 الاتحاد السكندري 41 سموحة 40 إنبي 38 طلائع الجيش 37 مصر المقاصة 36 الجونة 36