العدالة السعودي يجهز الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مباراة ودية غدا الخميس، أمام فريق العدالة السعودى، وذلك ضمن برنامج اعداد الفريق للقاء الأهلى.

ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي الأربعاء المقبل، على ستاد الاسكندرية، في قمة الجولة الــ29 بمسابقة الدورى الممتاز.

وتعادل الإسماعيلى مساء اليوم مع بيراميدز بهدفين لكل فريق لحساب مؤجلات الجولة الــ25 بمسابقة الدورى المحلى.

ويفضل جهاز الدراويش انتهاج سياسة الوديات بشكل مستمر لتجهيز جميع اللاعبين، تحسبا للاستعانة بخدمات أي منهم خلال المباريات المقبلة.