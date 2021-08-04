الأهلي يصل إلى الصدارة بهدفين في مرمى وادي دجلة

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تمكن النادي الأهلي من تحقيق فوزاً مثيراً على منافسه وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الشوط الأول

شهدت الدقائق الأولى محاولات هجومية من رفاق المدرب عبدالباقي جمال وتدخلت تقنية الفار لإلغاء ركلة جزاء، بسبب وجود تسلل على الجناح الأيسر حسام عرفات، وفقد وادي دجلة مجهود بسام وليد ومحمود للإصابة ونزول إيهاب مباركي ومحمد جمال.

وعلى الجانب الآخر، حاول لاعبو المارد الأحمر فرض سيطرتهم بعد مرور 10 دقائق وأضاع محمد شريف فرصة سهلة لتسجيل التقدم، وتألق الحارس محمد عبدالمنصف لخلفية مزدوجة من محمد مجدي أفشة وعرضية خطيرة من على معلول.

أهداف الأهلي ووادي دجلة

الشوط الثاني

ضغط النادي الأهلي هجومياً في الشوط الثاني منذ اللحظات الأولى وهو ما أسفر عن هدف بأقدام محمود عبد المنعم كهربا، وعزز محمد شريف التقدم، فيما جاء تقليص الفارق عن طريق محمود شريف.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 61 نقطة منافسة مع الزمالك فيما يتواجد وادي دجلة في المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة.