ترتيب هدافين الدوري المصري 2021.. محمد شريف يوسع الفارق مع مهاجمي الأهلي والزمالك

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محمد شريف مهاجم المنتخب الوطني الأول والنادي الأهلي، تصدر بقوة سباق الهدافين في الدوري المصري موسم 2020 -2021، خاصة بعد تسجيله هدفا مميزا في شباك وادي دجلة خلال اللقاء الذي أقيم بين الأهلي والغزلان مساء اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الأهلي في مسابقة الدورى الممتاز. محمد شريف، أصبح في رصيده 17 هدفا بفارق هدفين عن أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا.

اللاعب عدد الاهداف محمد شريف 17 أحمد ياسر ريان 12 أشرف بن شرقي 12 عمر كمال 11 أحمد سمير 11 مصطفى فتحي 10 عمرو جمال 10

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