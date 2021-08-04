أخبار عاجلة

وزارة التربية والتعليم تحجب نتيجة طالبين تسببا فى تسريب نتيجة الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ترتيب هدافين الدوري المصري 2021.. محمد شريف يوسع الفارق مع مهاجمي الأهلي والزمالك

Print
ترتيب هدافين الدوري المصري 2021.. محمد شريف يوسع الفارق مع مهاجمي الأهلي والزمالك ترتيب هدافين الدوري المصري 2021.. محمد شريف يوسع الفارق مع مهاجمي الأهلي والزمالك

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

محمد شريف مهاجم الوطني الأول والنادي الأهلي، تصدر بقوة سباق الهدافين في الدوري المصري موسم 2020 -2021، خاصة بعد تسجيله هدفا مميزا في شباك وادي دجلة خلال اللقاء الذي أقيم بين الأهلي والغزلان مساء اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الأهلي في مسابقة الدورى الممتاز. محمد شريف، أصبح في رصيده 17 هدفا بفارق هدفين عن أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا.

اللاعب عدد الاهداف
محمد شريف 17
أحمد ياسر ريان 12
أشرف بن شرقي 12
عمر كمال 11
أحمد سمير 11
مصطفى فتحي 10
عمرو جمال 10

.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع مصر في أمم أفريقيا 2022

قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع مصر في أمم أفريقيا 2022

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل

حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل

صدمة لمهاجم الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب بتصفيات المونديال

صدمة لمهاجم الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب بتصفيات المونديال