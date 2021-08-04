تسليم مدرسة تجريبية جديدة بمطروح بتكلفة 19 مليون جنيه

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تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الانتهاء من أعمال إنشاء وتسليم مدرسة حدائق مطروح الرسمية المتميزة للغات بمدينة مرسى مطروح كصرح تعليمى جديد بسعة 44 فصل منها 8 فصول لمرحلة الحضانة و24 فصل للمرحلة الابتدائية و12 فصل للمرحلة الاعدادية، بتكلفة تبلغ 19 مليون جنيه على مساحة 5 الاف متر كأكبر مدرسة تجريبية بمطروح وذلك لتخفيف الكثافة مع الإقبال المتزايد على ذلك النوع من التعليم المتميز، والملحق بها قاعات متعددة وصالة جيم ومعامل ومكاتب ادارية وخزان مياه سعة 50 م3 وغيرها.

وأشاد محافظ مطروح بالجهود المبذولة من هيئة الابنية التعليمية بمطروح في سرعة التنفيذ ونهو الاعمال في التوقتيات المحددة لها في اقل من ٧ أشهر وقبل بداية العام الدراسى القادم، مع العمل على الاستغلال الامثل لكافة امكانيات المدرسة من قاعات وورش ومعامل وغيرها.