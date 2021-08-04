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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، تفاصيل إعلان وزارة الصحة عن تطعيم 6 ملايين مواطن حتى الآن.

وقال عوض، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»، أن مصر أدارت أزمة كورونا بكل احترافية وحنكة شديدة للغاية.

وتابع أنه «تم وضع كل الإمكانيات والطاقات لإدارة الأزمة، وخاصة فيما يتعلق بملف اللقاحات، حتى الآن تم تطعيم 1.5% من سكان إفريقيا فقط، القارة تعاني للغاية، في حين أن القيادة المصرية تسعى لتطعيم أكبر عدد من سكان مصر».

واستكمل: «نجحنا في الحصول على أكبر قدر من اللقاحات من مصادر متعددة، وبدأنا دفع مقابل 25 مليون جرعة للحصول على لقاح جونسون آند جونسون بالفترة المقبلة».