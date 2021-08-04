لوكاكو يقترب من تشيلسي

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اقترب روميلو لوكاكو من الانتقال إلى تشيلسي بعد أن أبلغ ناديه، إنتر ميلان، برغبته في العودة إلى صفوف النادي اللندني، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة ذا جارديان البريطانية.

يستعد تشيلسي لتقديم عرض جديد لـ لوكاكو بعد رفض إنتر عرض هذا الأسبوع وبدأت الصفقة تبدو حتمية على الرغم من إحجام النادي الإيطالي عن بيع المهاجم.

الصعوبات المالية التي يواجهها الإنتر تعني أنهم بحاجة إلى إجراء عملية بيع كبيرة ومن المرجح بشكل متزايد أنهم سيضطرون للتخلي عن أفضل لاعب لديهم.

يأمل تشيلسي أن يكون عرض بقيمة 120 مليون يورو كافياً للحصول على لوكاكو، الذي أمضى ثلاث سنوات مع الفريق منذ عام 2011.

لعب لوكاكو دورًا رئيسيًا في فوز فريقه بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، ولم يُظهر في السابق رغبة كبيرة في العودة إلى إنجلترا.

في يونيو، تعهد بالإستمرار في إنتر لكن اللاعب الدولي البلجيكي يبدو وأنه قد غير رأيه. من المفهوم أن تصميم تشيلسي على التعاقد معه قد أقنع لاعب مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق بأن الوقت قد حان لتحدي جديد.

من المقرر أن يصبح لوكاكو أغلى صفقة في تاريخ تشيلسي إذا انضم لهم، ويمكن أن يحصل على راتب أسبوعي بقيمة 250 ألف باوند.

في تشيلسي، يُنظر إلى اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا على أنه هدف يمكن الحصول عليه أكثر من إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند وهاري كين لاعب توتنهام.