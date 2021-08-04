إسرائيل: إيران على بعد أسابيع من الحصول على مواد نووية

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قالت إسرائيل الأربعاء، إن إيران أصبحت على بعد أسابيع من الحصول على مواد نووية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس: «انتهكت إيران جميع المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في خطة العمل المشتركة الشاملة، ولم يتبق سوى حوالي 10 أسابيع للحصول على المواد اللازمة لصنع أسلحة نووية».

وكان جانتس يتحدث في اجتماع لسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بعد هجوم دموى على ناقلة نفط في خليج عمان.

ويعد الخلاف حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 واحداً من الأسباب العديدة للتوتر في الشرق الأوسط، والتي تفاقمت في السنوات الماضية.

وبموجب اتفاق 2015، التزمت إيران بإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب فقط وقوداً للمفاعلات النووية، مقابل تخفيف على نطاق واسع للعقوبات.