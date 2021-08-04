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الرئيس التونسي يُندد بمحاولة ابن سلول التسلل إلى مفاصل الدولة

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الرئيس التونسي يُندد بمحاولة ابن سلول التسلل إلى مفاصل الدولة الرئيس التونسي يُندد بمحاولة ابن سلول التسلل إلى مفاصل الدولة

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قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مساء الأربعاء، إن هناك من أراد التسلل إلى مفاصل الدولة ووزارة الداخلية خاصةً، حسب ما ذكرت إذاعة موزاييك التونسية على موقعها، نقلاً عن للرئيس سعيّد.

وخلال زيارته إلى وزارة الداخلية الأربعاء، قال سعيّد: «هناك من تسلل أو يسعى إلى ذلك لكن ليتأكد أنه سيبقى في التسلل، ولن تُحتسب أهدافه وسيلفظه التاريخ، وتونس. لقد عمدوا لتفتيت الدولة أو عملوا على محاولة تفتيتها، حتى بالنسبة لبعض الإدارات لكني واثق أنكم ستتصدون لهؤلاء وبكل قوة حتى تبقوهم في مزبلة التاريخ».

وتابع «تسللوا مرات عدة ويحاولون اليوم التسلسل ولا فرق بينهم وبين ابن سلول، كبير منافقي يثرب.. سيبقون في التسلل وسيبقون مع ابن سلول وسنتصدى لهم في إطار القانون».

المصرى اليوم

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