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الأهلي ووادي دجلة مباشر .. تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

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الأهلي ووادي دجلة مباشر .. تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة الأهلي ووادي دجلة مباشر .. تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

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يلتقي الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في إطار الجولة 23 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل المارد الأحمر في مواصلة سلسلة الانتصارات بعدما تغلب على وادي دجلة بنتيجة في رحلة الحفاظ على لقبه المفضل، فيما يبحث الضيوف عن انطلاقة جديدة بعد عودة المدير الفني هيثم شعبان.

تنطلق مباراة الأهلي ضد وادي دجلة يوم السبت المقبل عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ويتم نقلها تلفزيونياً عبر شاشة أون تايم سبورت الفاضية بالإضافة على التردد الأرضي كما يوفر المصري اليوم خدمة متابعة أحداث اللقاء.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

يتقاسم حامل اللقب صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مع نادي بعدما جمعا 61 نقطة في صراع كروي تاريخي.

ويتواجد سيراميكا كليوباترا عند المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة من 27 مباراة بفارق 5 نقاط عن إنبي صاحب المركز السابع برصيد 38 نقطة.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

من المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة سيراميكا كليوباتر بتشكيل مختلف عن مواجهة وادي دجلة الأخيرة وذلك بعد انتظام عناصر الأولمبي في تدريبات المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

واقترب محمد الشناوي من استعادة مكانه الأساسي في حراسة مرمى المارد الأحمر وسيدعم أكرم توفيق خيارات الجهاز الفني في مركز الوسط الدفاعي والجبهة اليمني فضلاً عن جهود طاهر محمد طاهر وصلاح محسن في الناحية الهجومية.

والتشكيل الأقرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات.

المهاجم الصريح: محمد شريف.

المصرى اليوم

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