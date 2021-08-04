الأرصاد: درجة الحرارة وصلت لـ50 في تركيا وإيطاليا

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة وصلت إلى 50 درجة في تركيا وإيطاليا، بينما تجاوزت درجات الحرارة 45 اليوم في اليونان، وهي السبب وراء الحرائق.

ولفتت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أن الموجة الحارة في مصر تستمر حتى يوم الأحد المقبل، قبل أن تنخفض اعتبارا من يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين بواقع درجتين، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة يستمر حتى منتصف شهر أغسطس قبل أن تعود درجات الحرارة الطبيعية.

وأشارت إلى أن الدرسات التي أجرتها مراكز الأبحاث أظهرت أن صيف 2021 أكثر حرارة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

ونوهت لبعض المناطق في البلاد التي تتعرض لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة لا سيما مناطق جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تصل لحد السيول في حلايب وشلاتين، لافتة إلى أن جنوب البلاد سجلت اليوم 45 درجة، والقاهرة 42 درجة.

وأكدت أن بعض المناطق في القاهرة الكبرى تشهد رياح مثيرة للأتربة، تنخفض معها الرؤية، مع استمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض المناطق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والساحل، لكنها تتلاشى سريعا بسبب ارتفاع الحرارة.