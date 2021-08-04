محافظ مطروح: 7 مدارس جديدة تدخل الخدمة العامين المقبلين

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اكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اهتمامه ومتابعته لتوفير مزيد من الخدمات التعليمية لأهالي مطروح في كافة المناطق ومنها بعدد من القرى والتجمعات بمدينة براني.

وأوضح المهندس حسن سلامة، مدير عام فرع الأبنية التعليمية بمطروح، أنه جار إنشاء مدرسه أولاد يحيى بالقطرانى تعليم أساسى 11 فصلا وتدخل الخدمة التعليمية العام المقبل.

وكذلك مدرستى أولاد الشيح تعليم اساسى سعة 11فصلا ومدرسه فرج كويله سعة 11فصلا أيضا، واللتان تم البدء في تنفيذهما بالفعل مع دخولهما العام بعد القادم.

وأضاف مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح أن هناك عددا من المدارس الأخرى المدرجة ضمن الخطة الحالية وسيتم طرحها في العام المالى الحالى وهى مدارس: غوط الوز وابوعمود وأولاد الشيخ.