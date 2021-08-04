5 أخطاء شائعة في تمرين الضغط تفقده معظم فوائده للعضلات

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يجب وضع اليدين بشكل عمودي والحفاظ على استقامة جسمك

يعد تمرين الضغط أساسياً لدى التسخين في عدد من الرياضات، كما أنه يعتبر جزءاً من تمرين عضلات الصدر، في صالة الألعاب الرياضية.

مع ذلك هناك الكثيرون بما في ذلك المبتدئين والمحترفين على حد سواء، يرتكبون عدداً من الأخطاء خلال هذا التمرين المهم ما يجعله يفقد معظم فوائده للعضلات، وفق سبوتنيك.

ويتم التمرين عبر استخدام وزن الجسم كله لاستهداف عضلات الصدر في الأساس إضافة إلى العديد من العضلات الأخرى في الجسم بما في ذلك الذراعين والكتفين والقدمين والظهر.

1. وضع اليد

الوضع الصحيح لليدين في هذا التمرين هو أن يكونا بشكل عمودي مع الكتفين، إلا أن بعض المبتدئين يجدون صعوبة في إبقاء الرسغ تحت الكتفين بشكل مباشر نتيجة لتيبس العضلات، وبالطبع يمكنهم إبقاء المعصم مائل قليلاً لكن عليهم ألا يجعلوا ذلك عادة.

2. الوضع الخاطئ للعنق

صحيح أن النظر إلى أسفل أثناء أداء التمرين يجعل من السهل عليك النزول والصعود، لكنه يجعل التمرين أقل فعالية، كما يشكل ضغطاً غير ضروري على الرقبة ما يزيد من خطر إصابتها. لذلك عليك أن تحاول النظر إلى الأمام والحفاظ على ثبات الرقبة.

3. الورك المترهل

عليك أن تحافظ على استقامة جسمك لدى التمرين، إذ يجب أن يكون في خط مستقيم من بداية منطقة الحوض حتى أصابع القديمين، إلا أن الكثيريين يسقطون منطقة الوركين خلال النزول، وذلك غالباً ما يحدث بسبب تصلب أو ضعف عضلات الفخذ، لذلك عليك تمرين هذه العضلات بشكل منفصل للمساعدة في أداء الضغط بشكل صحيح.

4. رفع أسفل الظهر

رفع منطقة أسفل الظهر إلى أعلى بشكل يزيد كثيراً عن باقي مستوى الجسم، هو أحد الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المبتدؤون خلال الصعود، ما يجعل الضغط أسهل، إلا أنه يستهدف العضلات الخطأ ويقلل من فاعلية التمرين.



5. الأداء السريع

يحاول البعض التقليل من صعوبة التمرين، من خلال أدائه بشكل سريع لتحقيق أكبر عدد من التكرارات، لكن ذلك قد يعرضهم في حقيقة الأمر إلى خطر الإصابة، ويقلل الفوائد المفترضة للتمرين.

