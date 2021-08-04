وكيل تعليم مطروح يعتمد جدول امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية

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اعتمد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الأربعاء، مواعيد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ والتي تبدأ يوم السبت الموافق ١٤ أغسطس الجاري وتنتهي الخميس ١٩ أغسطس وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد سلامة في تصريحات صحفية، ضرورة توفير كافة سبل الراحة وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب خلال فترة الامتحانات مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات.