أخبار عاجلة

وزارة التربية والتعليم تحجب نتيجة طالبين تسببا فى تسريب نتيجة الثانوية العامة -
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي" -
"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية -
واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا -
نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان -
إحالة حادثة الاعتداء على أطباء مكة الثلاثة إلى المحكمة الجزائية -
"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز -
"كفاءة" يُجري مقارنة بين المكيفات تكشف عن توفير السبيليت 35 % -
بعد الاختفاء أشهرًا.. الكلاب الضالة تعود لـ"ريان مكة".. وشكاوى السكان تتجدَّد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وكيل تعليم مطروح يعتمد جدول امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية

Print
وكيل تعليم مطروح يعتمد جدول امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية وكيل تعليم مطروح يعتمد جدول امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الأربعاء، مواعيد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ والتي تبدأ يوم السبت الموافق ١٤ أغسطس الجاري وتنتهي الخميس ١٩ أغسطس وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد سلامة في تصريحات صحفية، ضرورة توفير كافة سبل الراحة وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب خلال فترة الامتحانات مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة المستجد حرصًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو

استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو

في 24 ساعة.. تركيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس كورونا

في 24 ساعة.. تركيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس كورونا