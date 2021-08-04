أحمد موسى: ما تفعله حركة النهضة في تونس «خيانة»

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشارع التونسي يطالب بحل حركة النهضة الإخوانية، على غرار النموذج المصري.

وأضاف موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه «إذا نجحت تونس في حل حركة النهضة ووضعها على قوائم الإرهاب، سيتغير التاريخ التونسي»، مؤكدا أن حركة النهضة تمارس تحريضا ضد تونس«.

وأكد موسى أن «حركة النهضة الإخوانية تحرض المجتمع الدولي ضد تونس، على غرار ما فعلته الجماعة الإرهابية بمصر»، معلقًا: «ما تفعله حركة النهضة خيانة».

وأضاف «لا يوجد أي تنظيم أو عصابة تستطيع الوقوف أمام الشعوب»، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية في تونس صعبة.