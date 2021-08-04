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محلل سياسي لبناني: وصلنا للخطوط الحمراء.. ولابد من إيجاد حل طارئ للحفاظ على بلادنا

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محلل سياسي لبناني: وصلنا للخطوط الحمراء.. ولابد من إيجاد حل طارئ للحفاظ على بلادنا محلل سياسي لبناني: وصلنا للخطوط الحمراء.. ولابد من إيجاد حل طارئ للحفاظ على بلادنا

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قال فادي عاكوم، المحلل السياسي اللبناني، إنه بدلًا من أن يكون انفجار مرفأ بيروت الذي حدث منذ عام تقريبًا دافع قوي للسياسيين بلبنان لتذليل العقوبات لتشكيل الجديدة للخروج من المستنقع الاقتصادي، ولكن النتيجة كانت زيادة بالتعنت والمواقف المتصلبة التي أنتجت انهيار اقتصادي زائد وأوصلت الأمن الاجتماعي للخطوط الحمراء.

وأضاف «عاكوم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن رد الفعل كان موجود في الشارع اللبناني اليوم على رغم من الضيق الاقتصادي وموجات الكورونا والتحذيرات الأمنية كلها، موضحًا: «الوضع في لبنان وصل إلى الخطوط الحمراء التي لابد من إيجاد أي حل طارئ للحفاظ على ما تبقى من الدولة اللبنانية، ومن اللبنانيين وكرامة الشعب اللبناني».

وتابع أن الوضع في لبنان متشابك، حيث أن هناك تدخلات إقليمية عديدة وأصبح من المعروف أن منطقة إقليم الشرق الأوسط يعاد ترتيب أوراقها، وهو ما يؤثر على الداخل اللبناني كون أن الأحزاب السياسية والجماعات السياسية مرتبطة بأجندات خارجية، والسبب الأخر الداخلي أن لبنان مقبلة على انتخابات نيابية بعد 9 أشهر ومن يحصل على أكبر كتلة نيابة من الممكن أن يسمى الرئيس، على اعتبار انتخابات الرئاسية ستقام من بعدها والبرلمان اللبناني هو من ينتخب الرئيس وليس من قبل الشعب مباشرة.

المصرى اليوم

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