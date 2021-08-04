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الأرصاد تحذر المواطنين: صيف هذا العام الأكثر حرارة خلال الـ5 سنوات الأخيرة

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الأرصاد تحذر المواطنين: صيف هذا العام الأكثر حرارة خلال الـ5 سنوات الأخيرة الأرصاد تحذر المواطنين: صيف هذا العام الأكثر حرارة خلال الـ5 سنوات الأخيرة

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي تضرب البلاد متوقعة، مشيرًا إلى أنه تم رصد هذه الموجة الحارة قبل حدوثها بأكثر من حوالي 5 أيام، وتم التنبيه في كافة المخرجات اليومية لمدة 6 أيام قادمة.

وأضاف «شاهين» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أنه منع امتداد منخفض الهند الموسمي الذي أثر على الجزيرة العربية وكان من المتوقع أن يمتد تأثيره إلى شرق وجنوب أوروبا، ثم يصل إلى جمهورية العربية بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة مثلما يحدث في هذه الموجة شديدة الحرارة.

وتابع أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من 4 إلى 7 درجات مئوية بحسب التقرير الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عند مقرنة صيف عام 2021 بالصيف خلال الـ 5 سنوات الماضية، قائلًا: «درجات الحرارة هذا العام حتى الآن أعلى من المعدلات الطبيعية بالقيم التي تصل إلى 7 درجات مئوية في بعض المحافظات وعلى رأسهم القاهرة».

وأردف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع نسب الرطوبة بنسب تتجاوز ال90 % على سواحلنا الشمالية وأكثر من 85 % على القاهرة، وتزامن ذلك مع ارتفاع درجة الحرارة ونسب الرطوبة بهدوء سرعات الرياح وهو ما يؤدي للاحساس بشكل أكبر بارتفاع درجات الحرارة.

المصرى اليوم

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