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«صيف 2021 الأكثر سخونة».. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

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«صيف 2021 الأكثر سخونة».. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة «صيف 2021 الأكثر سخونة».. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

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أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة تستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وأضافت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه اعتبارا من يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين تشهد البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة بواقع درجتين، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يستمر حتى منتصف شهر أغسطس قبل تعود درجات الحرارة الطبيعية.

ولفتت إلى أن الدرسات التي أجرتها مراكز الأبحاث أظهرت أن صيف 2021 أكثر حرارة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

ونوهت لبعض المناطق في البلاد التي تتعرض لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة لا سيما مناطق جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تصل لحد السيول في حلايب وشلاتين، لافتة إلى أن جنوب البلاد سجلت اليوم 45 درجة، والقاهرة 42 درجة.

وأشارت إلى أن بعض المناطق في القاهرة الكبرى تشهد رياح مثيرة للأتربة، تنخفض معها الرؤية، مع استمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض المناطق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والساحل، لكنها تتلاشى سريعا بسبب ارتفاع الحرارة.

وأردفت أن درجة الحرارة وصلت إلى 50 درجة في تركيا واليونان وإيطالي، بينما تجاوزت درجات الحرارة 45 اليوم في اليونان وهي السبب وراء الحرائق.

المصرى اليوم

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