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واجه حاكم نيويورك آندرو كومو اليوم الأربعاء، مزيدا من التحقيقات من جانب ممثلي ادعاء محليين ودعوات باستقالته بعد يوم من تحقيق أشرفت عليه المدعية العامة في الولاية وخلص إلى أنه تحرش بما يصل إلى 11 امرأة.

وخلص التحقيق الذي جاء في تقرير من 168 صفحة إلى أن كومو لمس أو قبل أو تحرش لفظيا بنساء من بينهن موظفات حكوميات سابقات وحاليات وانتقم من واحدة على الأقل عندما اتهمته بسوء السلوك الجنسي. ونفى كومو ارتكاب أي مخالفات.

ولم توجه المدعية العامة في الولاية اتهامات جنائية لكومو لكن بمقدور ممثلي الادعاء المحليين القيام بذلك.

وأعلنت عدة جهات قضائية في نيويورك إنها ستنظر في سلوكيات كومو.