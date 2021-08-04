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تعرف علي موعد تدريب غدا

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تعرف علي موعد تدريب الزمالك غدا تعرف علي موعد تدريب غدا

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على خوض الفريق لتدريب الغد في الخامسة مساءً، على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر الحالي ببرج العرب.

وكان الجهاز الفني للفريق قد قرر النزول بالحمل التدريبي في الفترة الحالية قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز، لاسيما وأن الفريق كان يخوض تدريباته على فترتين خلال الفترة الماضية.

ويستعد الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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