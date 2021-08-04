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مصادر: بايدن يعتزم تغيير سياسة تصدير السلاح من أجل حقوق الإنسان

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مصادر: بايدن يعتزم تغيير سياسة تصدير السلاح من أجل حقوق الإنسان مصادر: بايدن يعتزم تغيير سياسة تصدير السلاح من أجل حقوق الإنسان

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قالت أربعة مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعد لتغييرات في سياسة تصدير الأسلحة لزيادة التأكيد على حقوق الإنسان، في تحول عن السياسة التي أرساها الرئيس الأمريكي السابق دونالد والتي تضع المكاسب الاقتصادية في المقام الأول.

وتتابع الشركات الدفاعية وكذلك نشطاء تلك السياسات عن كثب لاستيضاح الرؤية بشأن موقف الإدارة من الموازنة بين المصالح التجارية لشركات تصدير السلاح مثل لوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز وبين التزام البلاد بحقوق الإنسان.

وقال اثنان من المصادر المطلعة إن اثنين من مساعدي نواب وزير الخارجية سيبلغان موظفين في الكونجرس بمسودة سياسة تصدير الأسلحة يوم الجمعة وتوقعا أن يكون الإعلان الرسمي قريبا ربما يكون الشهر المقبل.

وقال مصدر في الإدارة الأمريكية ومستشار في الكونجرس شاركا في المناقشات إن الإدارة أطلعت مجموعة محدودة من المستشارين في الكونجرس على الأمر قبل نحو أسبوعين مما يوضح رغبة وزارة الخارجية في مراجعة "أكثر صرامة" لمبيعات الأسلحة بما يشمل المزيد من الإفادات من مكتب حقوق الإنسان التابع للوزارة.

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