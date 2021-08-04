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محافظ القاهرة يهنئ رئيس الوزراء بالعام الهجري الجديد

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محافظ القاهرة يهنئ رئيس الوزراء بالعام الهجري الجديد محافظ القاهرة يهنئ رئيس الوزراء بالعام الهجري الجديد

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بعث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول العام الهجري 1443.

كما بعث عبدالعال برقيات تهنئة إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء أ.ح. حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

المصرى اليوم

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