حمادة أنور: الأهلي فرط في التقدم أمام وادي دجلة

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أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع وادي دجلة، جاء متوسط المستوى،

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ووادي دجلة، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«الشوط الأول بين الأهلي ووادي دجلة، جاء متوسط المستوى، وكان من الممكن أن يخرج الفريق الأحمر متقدمًا، لو نجح في استغلال الفرص التي اتيحت له في نهاية الشوط»

وأضاف :«وادي دجلة، لم يلعب بطريقة دفاعية، بل نجح في تهديد مرمى الأهلي في بعض الكرات في بداية المباراة، عن طريق حسام عرفات وصلاح أمين».