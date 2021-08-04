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محافظ القاهرة يهنئ بالعام الهجري الجديد

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محافظ القاهرة يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد محافظ القاهرة يهنئ بالعام الهجري الجديد

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بعث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد.

ونصت البرقية على: «يطيب لي أن اتقدم لسيادتكم باسمي وباسم العاملين بمحافظة القاهرة بأصدق التهاني المباركة بمناسبة احتفال الأمة الاسلامية بالعام الهجري.. أعاده الله على سيادتكم وعلى والأمة العربية والإسلامية بالخير والأمان.. داعيا الله عز وجل أن يحفظ سيادتكم دائما ذخرا للوطن وأن يسدد خطاكم على طريق التنمية.. ودائما يحفظ مصرنا الغالية وشعبها في ظل قيادتكم الرشيدة والحكيمة بمزيد من الأمن والاستقرار والازدها والتقدم».

المصرى اليوم

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