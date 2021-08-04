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بعث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد.

ونصت البرقية على: «يطيب لي أن اتقدم لسيادتكم باسمي وباسم العاملين بمحافظة القاهرة بأصدق التهاني المباركة بمناسبة احتفال الأمة الاسلامية بالعام الهجري.. أعاده الله على سيادتكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير والأمان.. داعيا الله عز وجل أن يحفظ سيادتكم دائما ذخرا للوطن وأن يسدد خطاكم على طريق التنمية.. ودائما يحفظ مصرنا الغالية وشعبها في ظل قيادتكم الرشيدة والحكيمة بمزيد من الأمن والاستقرار والازدها والتقدم».