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الأرصاد تحذر المواطنين: صيف هذا العام الأسخن خلال الـ5 سنوات الأخيرة

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الأرصاد تحذر المواطنين: صيف هذا العام الأسخن خلال الـ5 سنوات الأخيرة الأرصاد تحذر المواطنين: صيف هذا العام الأسخن خلال الـ5 سنوات الأخيرة

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي تضرب البلاد متوقعة، مشيرًا إلى أنه تم رصد هذه الموجة الحارة قبل حدوثها بأكثر من حوالي 5 أيام، وتم التنبيه في كل المخرجات اليومية، لمدة 6 أيام قادمة.

وأضاف «شاهين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من 4 إلى 7 درجات مئوية بحسب التقرير الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عند مقارنة صيف عام 2021 بالصيف خلال الـ 5 سنوات الماضية، قائلًا: «درجات الحرارة هذا العام حتى الآن أعلى من المعدلات الطبيعية بالقيم التي تصل إلى 7 درجات مئوية في بعض المحافظات وعلى رأسها القاهرة».

وأردف: «الرطوبة مرتفعة بنسب تتجاوز الـ90% على سواحلنا الشمالية وأكثر من 85% على القاهرة، وتزامن ذلك مع ارتفاع درجة الحرارة ونسب الرطوبة بهدوء سرعات الرياح، وهو ما يؤدي للإحساس بشكل أكبر بارتفاع درجات الحرارة».

المصرى اليوم

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