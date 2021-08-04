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فوربس: المغنية ريانا أصبحت مليارديرة

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فوربس: المغنية ريانا أصبحت مليارديرة فوربس: المغنية ريانا أصبحت مليارديرة

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قالت مجلة فوربس اليوم الأربعاء إن ثروة نجمة البوب ريانا تقدر بنحو 1.7 مليار دولار مما يجعلها أغنى مغنية في العالم لكن الموسيقى ليست هي المصدر الرئيسي لثروتها.

وأشارت فوربس إلى أن نحو 1.4 مليار ولار من ثروتها يأتي من حصة تبلغ 50 بالمئة من علامة تجارية لمستحضرات التجميل وهي (فينتي بيوتي). والنجمة المولودة في باربادوس اسمها الحقيقي روبن فينتي.

وأضافت المجلة أن باقي ثروة ريانا تأتي من حصتها في شركة (سافدج فينتي) للملابس الداخلية ودخلها كمغنية وممثلة.

وأشارت فوربس إلى أن المغنية التي كان من أشهر أغانيها (أمبريلا) و(لوف ذا واي يو لاي) تأتي في المرتبة الثانية بعد أوبرا وينفري في قائمة أغنى النساء في مجال الترفيه.

المصرى اليوم

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