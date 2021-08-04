مدرب بيراميدز يهنيء الاسماعيلي علي النقطة

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قال تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز إنه يهنئ الإسماعيلي على نقطة التعادل ويتمنى له التوفيق فيما هو قادم من مباريات، مشيرا إلى أنه لا يجد الكلمات المناسبة للتعليق على الأحداث، خاصة أنها المباراة الثانية على التوالي التي يتعادل فيها الفريق ويفقد نقطتين هامتين في مشوار الدوري ويضربتي جراء في الدقائق الأخيرة.

أكد أنه لا يمتلك رفاهية الوقت للتعامل الجيد مع اللاعبين وتطبيق فكرة حيث تولى المهمة منذ شهر واحد فقط، واللاعبون ينفذون التعليمات المطلوبة، وسيعمل على إيجاد الطريقة المناسبة لعدم الخسارة في الدقائق التالية، مشيرا إلى أن لقاء الإسماعيلي هو أسوأ لقاء لعبه الفريق منذ توليه المهمة، ولابد من إعادة التعامل مع المواجهات المقبلة بصورة أفضل.

المدرب أوضح أنه لا يعرف مدى صحة ركلة الجراء التي احتسبها الحكم ضد بيراميدز في الشوط الثاني، وبعيدا عن أي أعذار فإنه كمدير فني يتحمل المسئولية كاملة عن نتيجة اللقاء وما حدث، موضحا أنه يثق في قدرة لاعبيه على التعامل الجيد مع المباريات في المرحلة المقبلة والعودة بصورة أفضل والنجاح في النهاية.

أكد أنه يهتم كثيرا بإنهاء الدوري بالصورة الأفضل والتركيز على الفوز بجميع اللقاءات المقبلة في المسابقة لضرورة وضع الفريق في المكان المناسب، مشيرا إلى أنه من الأفضل التركيز في الدوري والفوز وإيجاد طريقة التعامل مع إضاعة النقاط في اللحظات الأخيرة.

ورفض المدرب تحميل عمر جابر مسؤولية التعادل لأن في النهاية كرة القدم لعبة جماعية والفريق بالكامل يتحمل المسئولية وحزين كمدرب كون عمر جابر هو الموجود في ركلتي الجزاء أمام البنك الأهلي والإسماعيلي، ولكن في النهاية هو لاعب رائع ويقدم كل شيء في بيراميدز وقادر على تخطي ما حدث والتركيز في الفترة المقبلة.

المدرب شدد على أن الفريق يحارب الوقت القليل الذي لابد من التعامل فيه مع مباريات عديدة في وقت قصير ومع ضرورة تطبيق فكر جديد وتحقيق الانتصارات في ذات الوقت، وهو سعيد بأداء لاعبيه وتعاملهم مع اللقاءات بالصورة المطلوبة واللاعبون سعداء بالطريقة الجديدة ويتعاملون معها بالشكل الأمثل.