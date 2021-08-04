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إيهاب جلال: تعاملت جيدا مع طرد حسين السيد والاسماعيلي يمر بظروف صعبة

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إيهاب جلال: تعاملت جيدا مع طرد حسين السيد والاسماعيلي يمر بظروف صعبة إيهاب جلال: تعاملت جيدا مع طرد حسين السيد والاسماعيلي يمر بظروف صعبة

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قال إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي إنه وفقا لسير المباراة فإن النتيجة والتعادل جيد إلى حد كبير، موضحا أن فريقه حضر للقاهرة من أجل الفوز، واللعب بعشرة لاعبين لوقت طويل والتأخر كثيرا من الوقت.

شدد المدرب على أنه تعامل بشكلٍ جيد مع طرد حسين السيد في اللقاء ونجح الفريق في التعامل بصورة جيدة ومشيرا إلى أن التعادل في هذا التوقيت المتأخر وحصد نقطة يعتبر أمرًا مهما في ظل الظروف الصعبة التي مر بها فريقه طوال اللقاء، موضحا أنه تعامل بصورة مميزة جدا مع الطرد.

أكد أنه تعامل مع فكر تاكيس جونياس بصورة جيدة وكان يعلم عنه كل شيء في الشكل الهجومي والدفاعي وأجاد التعامل مع طرق لعب بيراميدز، ويكن كل احترام وتقدير للاعبي بيراميدز خاصة وأنه يمتلك لاعبين على أعلى مستوى واحترمه كثيرا حتى خرج بنقطة غالية.

وحول أزمة لاعبه عبدالرحمن مجدي أوضح أكد أن اللاعب سيحضر التحقيقات بشكلٍ طبيعي ويثق في قدرته على الخروج من الأزمة والتعامل معها وطالبه فقط بالهدوء والصمت لتخطي تلك المشكلة بالصورة المطلوبة.

المصرى اليوم

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