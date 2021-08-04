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الأهلي ووادي دجلة مباشر |فرص ضائعة وتبديلان في ملخص الشوط الأول

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الأهلي ووادي دجلة مباشر |فرص ضائعة وتبديلان في ملخص الشوط الأول الأهلي ووادي دجلة مباشر |فرص ضائعة وتبديلان في ملخص الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بالتعادل السلبي، في إطار مباريات الجولة 22 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

شهدت الدقائق الأولى محاولات هجومية من رفاق المدرب عبد الباقي جمال وتدخلت تقنية الفار لإلغاء ركلة جزاء، بسبب وجود تسلل على الجناح الأيسر حسام عرفات، وفقد وادي دجلة مجهود بسام وليد ومحمود للإصابة ونزول إيهاب مباركي ومحمد جمال.

وعلى الجانب الآخر، حاول لاعبو المارد الأحمر فرض سيطرتهم بعد مرور 10 دقائق وأضاع محمد شريف فرصة سهلة لتسجيل التقدم، وتألق الحارس محمد عبد المنصف لخلفية مزدوجة من محمد مجدي أفشة وعرضية خطيرة من علي معلول.

ويحتل النادي الأهلي وصافة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة خلف المتصدر بـ61 مع لعب مباراة أكثر، فيما يتواجد وادي دجلة في المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة.

المصرى اليوم

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