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الجيزة : وقف 4 حالات تحويل وحدات من سكني لتجاري وحالة بناء مخالف

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الجيزة : وقف 4 حالات تحويل وحدات من سكني لتجاري وحالة بناء مخالف الجيزة : وقف 4 حالات تحويل وحدات من سكني لتجاري وحالة بناء مخالف

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تمكن حي الهرم بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، من ضبط 4 حالات تحويل من سكني إلى تجاري بالعقارات أرقام (18 ب، 56 ن، 38 د) إلى جانب مخبز بدون ترخيص بالعقار رقم ٥ أ.

كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن ضم للفراغ السياحى بالعقار رقم 182 ج بالمخالفة لرسومات الترخيص، حيث تم على الفور إيقاف الأعمال ومصادرة المواد والأدوات المستخدمة بالمخالفات.

وقامت حملة لضبط مخالفات المقاهي والمحال بنطاق شارع الضغط العالي، تمت مصادرة 303 كراسي و70 قالب شيشة، وإيداع المضبوطات جميعها مخازن الحي.

وفيما يتعلق بجهود النظافة فقد تم شن عدد من حملات النظافة لرفع المخلفات خلف مساكن الشباب ومنطقة التجنيد.

المصرى اليوم

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