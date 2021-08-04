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مواجهات بين متظاهرين و الأمن اللبناني أمام البرلمان وسط بيروت ..

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مواجهات بين متظاهرين و الأمن اللبناني أمام البرلمان وسط بيروت .. بالفيديو مواجهات بين متظاهرين و الأمن اللبناني أمام البرلمان وسط بيروت ..
جي بي سي نيوز :- يشهدُ محيط مجلس النواب في بيروت توتراً كبيراً وذلك بعدما طوقته تظاهرات شعبية في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

واندلعت مواجهات كبيرة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، في حين عملت القوى الأمنية على إطفاء حريق شبّ بالقرب من مبنى المجلس.

وحاول محتجون إزالة الشريط الشائك في محيط المجلس، إلا أن قوى مكافحة الشغب منعتهم من ذلك.

و تشهد بيروت مساء اليوم الأربعاء تظاهرة حاشدة في الذكرى الأولى لانفجار المرفأ الذي خلف أكثر من 200 قتيل و6500 جريح.
واللافت في هذه المظاهرة، التي تطالب بمعرفة الحقيقة حول أسباب هذا الانفجار وبمحاسبة المسؤولين عنه، غياب الأعلام الحزبية بين المتظاهرين.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني نقل 54 مصابا من وسط العاصمة التي تشهد تظاهرات إلى المستشفيات .

قد أغلقت البنوك والشركات والمكاتب الحكومية اللبنانية أبوابها اليوم الأربعاء، حيث يحيي لبنان ذكرى مرور عام على الانفجار المروع في مرفأ بيروت.

وتأتي الذكرى القاتمة وسط انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق، ومأزق سياسي أبقى البلاد بدون حكومة عاملة لعام كامل.

كان الانفجار، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، نتيجة اشتعال مئات الأطنان من نترات الأمونيوم بعد اندلاع حريق في مكان تخزينها.

وأظهرت الوثائق أن النترات عالية الاحتراق تم تخزينها عشوائياً في الميناء عام 2014 وأن العديد من المسؤولين رفيعي المستوى على مر السنين كانوا على علم بوجودها ولم يفعلوا شيئاً.

ورغم مرور عام، لم تحدث أي مساءلة، ولم تجب التحقيقات بعد على أسئلة مثل من أمر بشحن المواد الكيمياوية ولماذا تجاهل المسؤولون التحذيرات الداخلية المتكررة بشأن خطرها.

وكالات + العربية

جي بي سي نيوز

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