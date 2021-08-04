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محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها

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محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة سير وتطورات الأعمال القائمة بعدد من المشروعات الخدمية والقومية بنطاق المحافظة، وبحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عادل الغضبان، معدلات التنفيذ الحالية للمشروعات الجاري إنشاؤها سواء مشروعات الخدمية أو مشروعات تطوير الطرق والميادين الرئيسية بالمحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية لكافة المشروعات الجاري العمل بها.

وأوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد حاليا تنمية غير مسبوقة في عدد من المجالات، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة التي تحقق مستوى معيشى أفضل للمواطن وتوفر له كافة سبل الراحة.

المصرى اليوم

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