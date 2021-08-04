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نائب محافظ كفر الشيخ في زياره لجامعة طنطا

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نائب محافظ كفر الشيخ في زياره لجامعة طنطا نائب محافظ كفر الشيخ في زياره لجامعة طنطا

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استقبل الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورأحمد عطا، نائب محافظ الغربية، خلال زيارة للجامعة.

وأشاد عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ، بالطفرة التي تشهدها جامعة طنطا الآن من النهوض بالبنية التحتية والتحول نحو الجامعات الذكية والمنافسة بقوة في التصنيفات الدولية، والاهتمام بتخريج جيل قادر على مواجهة سوق العمل في ظل الثورة التكنولوجية ووظائف المستقبل.

وقال البشبيشي ، إن هناك تعاونا كاملا بين محافظة كفر الشيخ وجامعة كفر الشيخ بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، وتعاون الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في كافة المجالات ، وتستفيد المحافظة بالاستعانة بأوائل الكليات للعمل بالأقسام المتعددة بإدارات المحافظة سواء المراكز التكنولوجية أو بوحدة الجيومكانية وغيرهما، إضافة لتبادل الخبرات في كافة المناحي ، لصالح أبناء محافظة كفر الشيخ، وتنظيم القوافل متعددة الأغراض "طبية ،بيطرية ،زراعية ،توعوية وغيرهم "، في قرى المحافظة وخاصة قرى مبادرة حياة كريمة والتي وجه بها الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أن ‏نجاح تجربة نواب المحافظين يؤكد عمق رؤية الرئيس السيسي وتقديره للشباب ، مؤكداً أن الجامعة تهتم بدعم القيادات الشابة في كافة المجالات في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب تنفيذًا لخطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030.

المصرى اليوم

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