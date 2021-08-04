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بن فرحان: إصرار حزب الله على فرض هيمنته على الدولة السبب الرئيسي لمشاكل لبنان

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بن فرحان: إصرار حزب الله على فرض هيمنته على الدولة السبب الرئيسي لمشاكل لبنان بن فرحان: إصرار حزب الله على فرض هيمنته على الدولة السبب الرئيسي لمشاكل لبنان

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ترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وفد المملكة المشارك في مؤتمر «دعم لبنان وشعبه» -عبر الاتصال المرئي- بمشاركة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء «واس»، مساء الأربعاء، نقل وزير الخارجية في بداية كلمته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- للمشاركين في المؤتمر.

وعبر وزير الخارجية خلال كلمته في المؤتمر عن تضامن المملكة العربية السعودية المستمر مع الشعب اللبناني في أوقات الأزمات والتحديات، مؤكدًا محافظة المملكة على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان وتنميته.

وقال وزير الخارجية: «المملكة من أوليات الدول التي استجابت لتقديم المساعدات الإنسانية للبنان بعد الانفجار المروع الذي وقع قبل عام تحديدًا، في مرفأ بيروت، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يواصل تنفيذ برامجه في بيروت حتى يومنا هذا».

وأوضح أن لبنان يواجه صعوبات في تشكيل حكومة فاعلة، وأن إصرار حزب الله على فرض هيمنته على الدولة اللبنانية هو السبب الرئيسي لمشاكل لبنان، وحث السياسيين اللبنانيين من جميع الأطراف على تأدية واجبهم الوطني لمواجهة هذا السلوك، تحقيقًا لإرادة الشعب اللبناني في مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة.

وجدد تأكيد المملكة على أن أي مساعدة تقدم إلى اللبنانية الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتجنب أي آلية تمكن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان، معربًا عن قلقه من أن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت لم تسفر بعد عن أي نتائج ملموسة.

وثمَّن جهود الجمهورية الفرنسية والمجتمع الدولي لدعم لبنان وشعبه، مؤكدًا على ضرورة أن تكون هذه الجهود مصحوبة بإجراء إصلاحات حقيقية لتجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تجتاح لبنان.

المصرى اليوم

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