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الصحة العالمية تعلق على زيادة لقاحي «فايزر» و«موديرنا»

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الصحة العالمية تعلق على زيادة أسعار لقاحي «فايزر» و«موديرنا» الصحة العالمية تعلق على زيادة لقاحي «فايزر» و«موديرنا»

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أكدت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يجب أن تكون مقبولة لجميع الدول، بما يتيح لها تطعيم أكبر عدد ممكن من السكان فترة قصيرة.

وقال مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بريوس إيلفارد: «ما يخص أسعار اللقاحات... نحن لا نستطيع التعليق عليها. ولكن بوسعنا القول، وهذا أمر مهم جدا، إننا في الوقت الراهن نحاول إيصال اللقاحات للناس بأفضل سعر لتجاوز الوباء».

وأضاف أن «أي تغيير للأسعار يجب أن يكون مبررًا بالنفقات التي يتحملها المنتجون، لأن الهدف اليوم تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس لإنقاذ الأرواح وتخفيض عدد الإصابات وتخفيف الضغط عن نظام الرعاية الصحية للعودة إلى الحياة الطبيعية».

وأكد أن منتجي اللقاحات يجب أن يأخذوا تلك الأهداف بعين الاعتبار أثناء تعديل الأسعار لكي لا يقوض ذلك الجهود الجماعية لمحاربة الوباء.

من جهتها، أشارت خبيرة منظمة الصحة العالمية ماريانجيلا سيماو إلى أنه عندما يزداد إنتاج المادة، يؤدي ذلك إلى انخفاض سعرها، وليس زيادته.

وأضافت أنه من المهم أن تكون الأسعار مقبولة لضمان الجرعات لأكبر عدد ممكن من الناس.

كانت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية قد أفادت بأن شركتي «فايزر» و«موديرنا» الأمريكيتين رفعتا سعر لقاحيهما للاتحاد الأوروبي.

وحسب الصحيفة، فإن سعر لقاح «فايزر» ازداد من 15.5 إلى 19.5 يورو مقابل الجرعة الواحدة، وسعر لقاح «موديرنا» من 22.6 إلى 25.5 دولار للجرعة.

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