استشاري: منع الطعام بشكل مفاجيء لخفض الوزن أمر خاطئ لهذا السبب

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قالت الدكتورة رحاب الفقي، استشاري الصحة النفسية، إن المرأة عاطفية جدًا، وتكون في عجلة من أمرها للوصول إلى الوزن المثالي، معقبة: «بتكون عايزة تبقى زي نانسي عجحرم أو هيفاء وهبي بس بكرة الصبح».

وتابعت «الفقي»، خلال خلال حوارها مع الإعلاميين مدحت إسماعيل وحمدي عباس، ببرنامج «اوفر وايت»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الأربعاء، أن منع الطعام بشكل مفاجيء لخفض الوزن أمر خاطئ، لأن هذا سينعكس بشكل سلبي على الجسم، ويؤدي إلى ظهور هالات سوداء، مشددة على ضرورة الذهاب إلى طبيب متخصص، واتباع نظام غذائي معين للنجاح في خفض الوزن.



ولفتت إلى أن السمنة مرتبطة بتوقيتات الطعام، ولذلك هناك ضرورة لإجراء نظام غذائي مع الطبيب المختص، لكي يكون النظام صحي، ويناسب طبيعة الشخص وهرموناته.