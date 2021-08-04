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رفع 7 أطنان مخلفات في حملة لتهذيب الأشجار بطريق - أسوان شمال الأقصر

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رفع 7 أطنان مخلفات في حملة لتهذيب الأشجار بطريق مصر - أسوان شمال الأقصر رفع 7 أطنان مخلفات في حملة لتهذيب الأشجار بطريق - أسوان شمال الأقصر

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أعلن العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية بالأقصر، شن حملات نظافة بإشراف يوسف جلال، نائب رئيس مركز ومدينة الزينية.

وأوضح الهواري، في بيان، الأربعاء، أن الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي، تولت رفع 7 أطنان مخلفات، في حملة نظافة داخل القرية وتهذيب الأشجار على طريق أسوان ورفع مخلفات الاشجار من على الطريق بقيادة مصطفى النجار، رئيس قرية المدامود قبلى وعماد أنور محمد، سكرتير القرية.

في السياق ذاته قامت المهندسة الهام محمد، مدير عام مديرية الطرق، والمهندس سيد شباني، مسؤول الصيانة، بالمرور على أعمال رصف الطرق المدرجة في الخطة الاستثمارية لعام 2021 /2022 داخل نطاق المركز.

المصرى اليوم

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